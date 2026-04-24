        Samsun'da evlerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:12 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 2 yılda meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin hedef aldıkları evleri önceden gözetledikleri, içeride hareket olup olmadığını kontrol ettikleri, genellikle uzun süre kullanılmadığı değerlendirilen yazlık, villa ve bağ evi tarzı konutları tercih ettikleri tespit edildi.

        Güvenlik kamerası bulunmayan yapıları seçen şüphelilerin cam kırmak ya da balkonlardan içeri girmek suretiyle kısa sürede hırsızlığı gerçekleştirip olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

        Şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarını fark ettikleri, görüntü kaydını engellemek amacıyla kameraları sopayla kırdıkları anlar da görüntülerle ortaya çıkarıldı.

        Ekipler, zanlıların yakalanması amacıyla "Son balkon" adı verilen operasyon düzenledi. Belirlenen zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramada yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1 milyon lira değerinde kol saatleri, 100 bin lira değerinde teknolojik ev aletleri, 50 bin lira değerinde parfüm ile bir miktar Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

        Şüphelilerin hesaplarındaki 1 milyon 600 bin liranın bloke edildiği operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, termal dürbün, kıyafetler ve 7 kesici alete el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan V.Ç. (32), N.Ç. (26), T.G. (34) ve H.K. (59) emniyete götürüldü.

        Şüphelilerden V.Ç. ile N.Ç. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı,


        H.K. ise savcılıktaki ifadesinden sonra salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Samsun Otogarı'nda tahliye gerginliği
        Samsun Otogarı'nda tahliye gerginliği
        Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışı yapıldı
        Samsun Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışı yapıldı
        Samsun'da bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Samsun'da bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Seyir halindeki tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu
        Seyir halindeki tomruk yüklü kamyon alevlere teslim oldu
        Samsun'da "Son Balkon" operasyonunda 10 ayrı suçtan tutuklandı
        Samsun'da "Son Balkon" operasyonunda 10 ayrı suçtan tutuklandı
        Ücretsiz sağlık tarama hizmeti Çakırlar Korusu'nda vatandaşlarla buluştu
        Ücretsiz sağlık tarama hizmeti Çakırlar Korusu'nda vatandaşlarla buluştu