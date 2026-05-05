Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Gazze için "Hayır Çarşısı" açıldı

        Samsun'da Gazze için "Hayır Çarşısı" açıldı

        Gazze'deki mazlumlara destek olmak ve insani yardım filosuna katkı sağlamak amacıyla Samsun'un Bafra ilçesinde "Hayır Çarşısı" kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Gazze için "Hayır Çarşısı" açıldı

        Gazze'deki mazlumlara destek olmak ve insani yardım filosuna katkı sağlamak amacıyla Samsun'un Bafra ilçesinde "Hayır Çarşısı" kuruldu.

        Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde kurulan çarşı, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in yaptığı duanın ardından açıldı.

        Açılışta konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bafralıların her zaman mazlumun yanında yer aldığını vurguladı.

        İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bu anlamlı dayanışmasının gurur verici olduğunu belirten Altınpınar, "Yardımlaşma kültürümüzün en güzel örneklerinden birine bugün burada hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.

        Altınpınar, çarşının kurulmasında emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Bafra Sivil Toplum Platformu adına konuşan Memur-Sen İlçe Başkanı Seçim Çalışkan, etkinliğin sadece yardımlaşma değil, küresel sessizliğe karşı bir duruş olduğunu dile getirerek, "Bugün burada sadece bir kermes açılışı için değil, vicdanın, kardeşliğin ve sarsılmaz bir dayanışmanın fotoğrafını vermek için bir araya geldik. Gazze'deki yetimler bizim komşumuzdur, kardeşimizdir." diye konuştu.

        İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Çalışkan, "Katil İsrail'in çocuk, yaşlı demeden sivil halkı hedef alan acımasız saldırıları, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir noktaya ulaşmıştır. Bizler, masum sivillerin üzerine yağan bombalara karşı adaletin ve barışın yanında saf tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        10 Mayıs'a kadar açık kalacak çarşıdan elde edilecek gelir, Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosu'na bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        Otomotivi ticari araçlar sırtladı
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        İsrail basını: Ülke mali uçuruma sürükleniyor
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        "ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerek"
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        1,6 milyarlık dev operasyon
        1,6 milyarlık dev operasyon
        Paymix'e operasyon
        Paymix'e operasyon
        İstanbul'da neler yaşamıştı?
        İstanbul'da neler yaşamıştı?

        Benzer Haberler

        Merdivenden inerken düşen 2 kişinin yardımına vatandaşlar koştu
        Merdivenden inerken düşen 2 kişinin yardımına vatandaşlar koştu
        Refüje çarpan kamyonetin sürücüsü Tuncay, hayatını kaybetti
        Refüje çarpan kamyonetin sürücüsü Tuncay, hayatını kaybetti
        Başkan Kurnaz: "Tüm ilçeler hayvan barınaklarını tamamlarsa bu yükten kurtu...
        Başkan Kurnaz: "Tüm ilçeler hayvan barınaklarını tamamlarsa bu yükten kurtu...
        Profesör açıkladı: "Kahve yaşlanma ve hastalıklarla savaşta güçlü bir deste...
        Profesör açıkladı: "Kahve yaşlanma ve hastalıklarla savaşta güçlü bir deste...
        Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
        Kızılırmak Deltası'nın zenginliği: Yılkı atları
        Kızılırmak Deltası'nın zenginliği: Yılkı atları