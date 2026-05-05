Samsun'da Gazze için "Hayır Çarşısı" açıldı

Gazze'deki mazlumlara destek olmak ve insani yardım filosuna katkı sağlamak amacıyla Samsun'un Bafra ilçesinde "Hayır Çarşısı" kuruldu.



Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'nde kurulan çarşı, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş'in yaptığı duanın ardından açıldı.



Açılışta konuşan Kaymakam Mustafa Altınpınar, Bafralıların her zaman mazlumun yanında yer aldığını vurguladı.



İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bu anlamlı dayanışmasının gurur verici olduğunu belirten Altınpınar, "Yardımlaşma kültürümüzün en güzel örneklerinden birine bugün burada hep birlikte şahitlik ediyoruz." dedi.



Altınpınar, çarşının kurulmasında emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.



Bafra Sivil Toplum Platformu adına konuşan Memur-Sen İlçe Başkanı Seçim Çalışkan, etkinliğin sadece yardımlaşma değil, küresel sessizliğe karşı bir duruş olduğunu dile getirerek, "Bugün burada sadece bir kermes açılışı için değil, vicdanın, kardeşliğin ve sarsılmaz bir dayanışmanın fotoğrafını vermek için bir araya geldik. Gazze'deki yetimler bizim komşumuzdur, kardeşimizdir." diye konuştu.



İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Çalışkan, "Katil İsrail'in çocuk, yaşlı demeden sivil halkı hedef alan acımasız saldırıları, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir noktaya ulaşmıştır. Bizler, masum sivillerin üzerine yağan bombalara karşı adaletin ve barışın yanında saf tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



10 Mayıs'a kadar açık kalacak çarşıdan elde edilecek gelir, Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosu'na bağışlanacak.



