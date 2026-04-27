Samsun'da gençler AB fırsatlarıyla buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Avrupa'ya Açılan Kapı: Gençlik Proje Kampı"nda üniversiteli gençler Avrupa Birliği fırsatlarıyla buluştu.



TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte üniversite öğrencileri, Avrupa Birliği gençlik politikaları hakkında bilgi edindi, kendi proje fikirlerini geliştirme imkanı buldu.



Etkinlikte gençler, Avrupa Birliği'nin gençlik politikalarında yer alan "katılım", "gönüllülük", "kültürlerarası öğrenme" ve "hareketlilik" başlıkları üzerine çalışarak proje fikirlerini somutlaştırdı.



Program kapsamında katılımcılar, "Proje Döngüsü Yönetimi", "Etki Analizi", "Hedef Kitle ve İhtiyaç Tespiti", "Bütçe Oluşturma" ve "Teknik Başvuru Süreçleri" konularında uygulamalı eğitim aldı. Eğitmen Bahadır Ülgen'in yönlendirmeleriyle gençler, Avrupa Birliği programlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı elde etti.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları kaydetti:





"Avrupa Birliği gençlik programları, şehirlerimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerin ufkunu genişleten çok değerli fırsatlar sunuyor. Samsun AB Bilgi Merkezimizin yürüttüğü çalışmalarla gençlerimizin bu programlara daha kolay erişmesini sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı. 'Avrupa'ya Açılan Kapı: Gençlik Proje Kampı', gençlerimizin proje üretme cesaretini artıran, onları uluslararası düzeyde daha görünür kılan çok önemli bir adım oldu. Etkinlik, gençlerin hem bireysel becerilerini geliştirmeleri hem de Avrupa Birliği gençlik politikaları doğrultusunda yeni sosyal projeler üretmeleri açısından önemli bir rol oynadı. Samsun TSO AB Bilgi Merkezi olarak önümüzdeki dönemde de gençlerimizin Avrupa ile bağlarını güçlendirmeye, Avrupa fırsatlarını tanıtmaya, eğitimler ve etkinliklerle desteklemeye devam edecek."

