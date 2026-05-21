Samsun'da gençler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde pedal çevirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Tarih, Doğa ve Gençlik" temasıyla bisiklet turu ve "19 Mayıs ve Samsun" konferansı düzenlendi.



Bafra Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda 50 genç, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bir araya geldi.



"Gençlik için pedalla" sloganıyla bisiklet turuna çıkan gençler, 12 kilometrelik parkurda spor yaparak deltanın doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu. Turun ardından çevre temizliği yapılarak farkındalık mesajı verildi.



Etkinliğin ikinci bölümünde ise Bafra Gençlik Merkezi Ziyaretçi Merkezi Konferans Salonu'nda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan'ın konuşmacı olduğu konferans gerçekleştirildi.



Çağlayan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının tarihi ve stratejik önemini arşiv belgeleriyle anlatarak, "Gençler, 19 Mayıs’ı anlamadan Cumhuriyeti anlayamazsınız. Atatürk bu günü size armağan etti, çünkü milletin geleceğini sizin aklınıza, bileğinize ve vicdanınıza emanet etti." ifadelerini kullandı.



Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da gençlere milli ve manevi değerleri aktarmayı amaçladıklarını belirtecek, katkılarından dolayı Çağlayan'a teşekkür etti.







