Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi

        Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası'nda 127 sporcu mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası'nda 127 sporcu mücadele etti.

        Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Samsun Badminton İl Temsilciliği 2026 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Turnuvası", Bafra Eski Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Müsabakalara Samsun, Amasya ve Çorum illerinden 73 kız ve 56 erkek olmak üzere toplam 129 sporcu katılım sağladı.

        Gençlerin spora ilgisini artırmak ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada, U9 ile U17 yaş grupları arasındaki sporcular farklı kategorilerde kıyasıya yarıştı.

        Müsabakalar sonunda, 10 farklı kategoride dereceye giren toplam 40 sporcuya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Bafra'yı sporla büyüyen bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Gençlik Haftası kapsamında şehir içinden ve dışından 127 sporcumuzu ağırladık. Gençlerimizin enerjisi ve centilmence rekabetiyle renklenen bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Turnuvada sporcuları, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, sporcu velileri ile vatandaşlar yalnız bırakmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama
        Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama
        Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü
        Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü
        Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
        Samsun ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Samsun ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Samsun'da 1. Türk Somonu Hasat ve Festivali düzenlendi
        Samsun'da 1. Türk Somonu Hasat ve Festivali düzenlendi
        Alaçam'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi
        Alaçam'da Siyer-i Nebi Yarışması düzenlendi