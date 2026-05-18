Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında "Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtları El Sanatları Sergisi" düzenlendi

Samsun'da, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtları El Sanatları Sergisi" düzenlendi.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı gençlik merkezleri ile öğrenci yurtlarında hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında organize edilen Gençlik Haftası Gençlik ve Spor Festivali çerçevesinde düzenlenen sergide, gençlerin hazırladığı el sanatları ürünleri ilgi gördü.



Etkinliğe katılan Genç Yeşilay gönüllüleri de festival alanında çeşitli faaliyetlerde bulundu.



Sergiyi gezen ziyaretçiler, gençlerin hazırladığı çalışmaları inceledi.



Programa Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve vatandaşlar katılım sağladı.

