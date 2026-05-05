Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Göçebe Tuvaller" sergisi açıldı

        Samsun'da "Göçebe Tuvaller" sergisi açıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "Göçebe Tuvaller" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 19:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Göçebe Tuvaller" sergisi açıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde "Göçebe Tuvaller" sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Farklı disiplinlerden çok sayıda sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiye ilgi yoğun oldu.

        Doğa ve göç temalarının işlendiği eserler ziyaretçilerden beğeni topladı.

        Etkinlik kapsamında sanatçılar bir araya gelerek üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Serginin 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği bildirildi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, serginin, kentin kültür-sanat hayatına katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

        Sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Eker, "Burada bir sergi etkinliğinde beraberiz. Göçebe Tuvaller grubu, ulusal anlamda oluşturulmuş bir grup ama uluslararası etkinlikleri de olan, çalışmalarını sergileyen bir grup. Daha önce 2019-2020 yılında bizim Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsünde bir çalıştay etkinliğinde bulunmuşlar ve sergi açmışlardı. İkinci defa Samsun'a gelen bir grup, içinde uluslararası sanatçılar da var, yine Samsunlu yerel sanatçılarımız da var. Dolayısıyla böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın ayrıca ikinci defa gururunu yaşıyoruz." dedi.

        Göç yolları ve doğa temelli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden ressam Muhip Süeltürk, "Sergilerimiz yurt içi ve yurt dışında gerçekleşiyor. Su havzaları, akarsular, deltalar ve doğadaki dengesizlikler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu alanlarda yaşanan birikimlerin ve travmanın izlerini göç yollarında sanatla ifade ediyoruz." diye konuştu.

        Çalışmalarını doğanın içinde gerçekleştirdiklerini dile getiren Süeltürk, "Sanatı müze duvarlarından çıkarıp hayatın içine taşıyoruz. Irmak kenarlarında, deltalar ve kuş cennetlerinde çalışıyoruz. Bu yönüyle dünyada bu işi yapabilen bağımsız bir ressamlar topluluğu olarak öne çıkıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı
        Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı
        Samsunspor deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir maçına hazırlanıyor
        Samsunspor deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir maçına hazırlanıyor
        BİLİMFEST ziyaretçilerine kapılarını açıyor
        BİLİMFEST ziyaretçilerine kapılarını açıyor
        Havza'da Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı
        Havza'da Trafik Haftası kapsamında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapıldı
        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN meclis toplantısında...
        Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN meclis toplantısında...
        Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi
        Havza'da 2. Hıdırellez Buluşması gerçekleştirildi