Samsun'da halı yıkama atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halı yıkama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü. Örnek Sanayi Sitesi'ndeki üç katlı halı yıkama atölyesinin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle atölyenin çatısı kullanılamaz hale geldi.

