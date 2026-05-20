        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da HEZARFEN Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:52
        Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Aziz Atik Fen Lisesi tarafından hayata geçirilen kamp, 13-19 Mayıs'ta Türkiye'nin farklı illerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kampta öğrencilere savunma sanayisi, havacılık, uzay teknolojileri ve milli teknoloji vizyonu alanlarında eğitim verildi.

        Program kapsamında öğrenciler teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, seminerler ve teknik gezilere katıldı. İHA teknolojileri üzerine yüz yüze eğitim alan öğrenciler, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisi kuruluşlarından uzman isimlerle de bir araya geldi.

        Kampın dikkati çeken etkinliklerinden biri de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile astronot Tuva Cihangir Atasever'in katıldığı söyleşi oldu. Gezeravcı ve Atasever, uzay yolculuğu deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak gençlere hedefleri doğrultusunda çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

        Eğitimlerin yanı sıra teknik inceleme gezileri ve kültürel etkinliklere de katılan öğrenciler, Samsun'un tarihi ve turistik noktalarını gezme imkanı buldu.

        Atölye çalışmaları, takım etkinlikleri ve seminerlerle yoğun bir program geçiren öğrenciler, farklı şehirlerden gelen akranlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

