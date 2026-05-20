Samsun'da HEZARFEN Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı sona erdi

Samsun'da düzenlenen "HEZARFEN Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı" sona erdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Aziz Atik Fen Lisesi tarafından hayata geçirilen kamp, 13-19 Mayıs'ta Türkiye'nin farklı illerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Kampta öğrencilere savunma sanayisi, havacılık, uzay teknolojileri ve milli teknoloji vizyonu alanlarında eğitim verildi.



Program kapsamında öğrenciler teorik eğitimler, uygulamalı atölyeler, seminerler ve teknik gezilere katıldı. İHA teknolojileri üzerine yüz yüze eğitim alan öğrenciler, ROKETSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi savunma sanayisi kuruluşlarından uzman isimlerle de bir araya geldi.



Kampın dikkati çeken etkinliklerinden biri de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile astronot Tuva Cihangir Atasever'in katıldığı söyleşi oldu. Gezeravcı ve Atasever, uzay yolculuğu deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak gençlere hedefleri doğrultusunda çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.



Eğitimlerin yanı sıra teknik inceleme gezileri ve kültürel etkinliklere de katılan öğrenciler, Samsun'un tarihi ve turistik noktalarını gezme imkanı buldu.



Atölye çalışmaları, takım etkinlikleri ve seminerlerle yoğun bir program geçiren öğrenciler, farklı şehirlerden gelen akranlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

