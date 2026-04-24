Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Çorum-Samsun kara yolu Konak Tesisleri mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen Y.E.K. (50) yönetimindeki tır ile B.Ş. idaresindeki tır çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerden Y.E.K. ile aynı araçtaki Z.K. (50) ve A.E.K. (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

