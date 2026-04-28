Samsun'da inşaat alanında kamyonun çarptığı işçi öldü

Samsun'un Alaçam ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki inşaat alanında S.A. (63) yönetimindeki 55 ND 280 plakalı kamyon, işçi olarak çalışan Ahmet Yiğitce'ye (66) çarptı. Ağır yaralanan Yiğitce, kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Kazanın ardından S.A. gözaltına alındı.

