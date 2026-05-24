        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "İyilik Döngüsü Projesi" ile kolları sıvayan liseliler takı tasarlıyor

        Samsun'da İlkadım Anadolu Lisesi öğrencileri, "İyilik Döngüsü Projesi" kapsamında takı ve aksesuar tasarımı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 10:41 Güncelleme:
        İlkadım Anadolu Lisesinde girişimcilik ile proje tasarım ve uygulama dersleri kapsamında yürütülen proje kapsamında öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri kermeste sattı. Bu gelirle takı malzemesi alan öğrenciler, kolye, bileklik, küpe, gözlük ipi, tespih, anahtarlık gibi ürünler tasarlıyor.


        Öğrenciler, 16 Haziran'da okulda düzenlenecek kermeste bu ürünlerin satışından elde edilecek geliri, sosyal yardım faaliyetleri yürüten kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

        İlkadım Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Gürel, AA muhabirine, projeyi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

        Modelin, yalnızca akademik başarıyı değil, ahlaki ve insani değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Gürel, "Bu vizyondan ilham alarak kalpten kalbe uzanan bir gönül köprüsü kurmaya çalıştık. Bilginin ışığını yayarken, depremzede ailelerimizin acılarını paylaşmak istedik. LÖSEV'deki kahraman çocuklarımıza umut, SMA hastalarımıza ses olmaya çalıştık." dedi.

        Proje koordinatörü ve Almanca öğretmeni Selda Şahin Güner de projeyi 9. sınıf öğrencileriyle yürüttüklerini belirtti.

        Projeyle öğrencilerin hem üretmeyi hem de yardımlaşmayı öğrendiğine işaret eden Güner, "Amaç öğrencilerimizin topluma yararlı sivil örgütlerle buluşmalarını sağlamak, iyiliği ve empatiyi benimsemelerini sağlamaktı. Bunu çok güzel başardığımızı düşünüyorum. Hiçbir şey bilmezken öğrendiler, hobi geliştirdiler. Biraz sosyal medyadan da uzaklaştılar." ifadelerini kullandı.

        Güner, öğrencilerin projeyle ilk iyiliği kendilerine yaptığına dikkati çekerek, "Öğrenciler ekrandan uzaklaştı, bir hobi geliştirdi. Arkadaşlarıyla sohbet ederek, hafif bir müzik eşliğinde keyifli ortamda üretime geçtiler. Üretimin ve emeğin güzel yanını hissettiler." dedi.


        - "Üretmek ve iyilik yapmak mutlu hissettiriyor"

        Öğrencilerden Tuana Abal ise bu çalışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu anlatarak, "Başka insanlara yardım edecek olmak bizi mutlu ediyor. Birbirimizi tanıdık ve koordine şekilde çalışmayı öğrendik. Ne kadar yorulsak da bu işin emeğini alacağız." diye konuştu.


        Zeynep Çelik, insanlara umut olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Birinin elinden tutabilmek, duygularını hissedebilmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte içimizdeki umudu karşı tarafa aktarmak istiyoruz." dedi.


        Mert Muzal da üretmenin ve iyilik yapmanın kendilerini mutlu hissettirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Cannes'a şık kapanış
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çene kıran akran şiddeti
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Yemek kartında ne değişti?
