Samsun'da "İyilik Döngüsü Projesi" ile kolları sıvayan liseliler takı tasarlıyor

Samsun'da İlkadım Anadolu Lisesi öğrencileri, "İyilik Döngüsü Projesi" kapsamında takı ve aksesuar tasarımı yapıyor.



İlkadım Anadolu Lisesinde girişimcilik ile proje tasarım ve uygulama dersleri kapsamında yürütülen proje kapsamında öğrenciler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri kermeste sattı. Bu gelirle takı malzemesi alan öğrenciler, kolye, bileklik, küpe, gözlük ipi, tespih, anahtarlık gibi ürünler tasarlıyor.





Öğrenciler, 16 Haziran'da okulda düzenlenecek kermeste bu ürünlerin satışından elde edilecek geliri, sosyal yardım faaliyetleri yürüten kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.



İlkadım Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Gürel, AA muhabirine, projeyi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.



Modelin, yalnızca akademik başarıyı değil, ahlaki ve insani değerleri içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Gürel, "Bu vizyondan ilham alarak kalpten kalbe uzanan bir gönül köprüsü kurmaya çalıştık. Bilginin ışığını yayarken, depremzede ailelerimizin acılarını paylaşmak istedik. LÖSEV'deki kahraman çocuklarımıza umut, SMA hastalarımıza ses olmaya çalıştık." dedi.



Proje koordinatörü ve Almanca öğretmeni Selda Şahin Güner de projeyi 9. sınıf öğrencileriyle yürüttüklerini belirtti.



Projeyle öğrencilerin hem üretmeyi hem de yardımlaşmayı öğrendiğine işaret eden Güner, "Amaç öğrencilerimizin topluma yararlı sivil örgütlerle buluşmalarını sağlamak, iyiliği ve empatiyi benimsemelerini sağlamaktı. Bunu çok güzel başardığımızı düşünüyorum. Hiçbir şey bilmezken öğrendiler, hobi geliştirdiler. Biraz sosyal medyadan da uzaklaştılar." ifadelerini kullandı.



Güner, öğrencilerin projeyle ilk iyiliği kendilerine yaptığına dikkati çekerek, "Öğrenciler ekrandan uzaklaştı, bir hobi geliştirdi. Arkadaşlarıyla sohbet ederek, hafif bir müzik eşliğinde keyifli ortamda üretime geçtiler. Üretimin ve emeğin güzel yanını hissettiler." dedi.





- "Üretmek ve iyilik yapmak mutlu hissettiriyor"



Öğrencilerden Tuana Abal ise bu çalışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu anlatarak, "Başka insanlara yardım edecek olmak bizi mutlu ediyor. Birbirimizi tanıdık ve koordine şekilde çalışmayı öğrendik. Ne kadar yorulsak da bu işin emeğini alacağız." diye konuştu.





Zeynep Çelik, insanlara umut olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Birinin elinden tutabilmek, duygularını hissedebilmek istiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte içimizdeki umudu karşı tarafa aktarmak istiyoruz." dedi.





Mert Muzal da üretmenin ve iyilik yapmanın kendilerini mutlu hissettirdiğini kaydetti.

