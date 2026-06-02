        Samsun'da "İZ Baskı Sergisi" sanatseverlerle buluştu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünce ortaya konulan eserler, "İZ Baskı Sergisi" ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalı Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı koordinatörlüğünde hazırlanan sergide, öğrenci ve akademisyenlerin son iki yılda ortaya koyduğu eserler yer alıyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda beğeniye sunulan ve üniversite sınırlarını aşarak şehirle buluşması hedeflenen sergi, baskı tekniğinin farklı disiplinlerini bir araya getiriyor.

        Doç. Dr. Balcı, AA muhabirine, serginin doktora, yüksek lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin çalışmalarından oluşan özel bir seçkiden oluştuğunu söyledi.

        Baskı resmin özel cihazlar gerektiren bir teknik olduğunu vurgulayan Balcı, "Samsun'da sadece eğitim fakültesinin atölyesinde çeşitli pres cihazları kullanılarak yapılıyor. Bu yüzden özellikle şehrin içinde yapmak istedik, üniversitenin dışına taşımak istedik bu sergiyi." dedi.

        Sergide 100 farklı eserin görülebileceğini anlatan Balcı, "Baskı resim yöntemi için farklı tekniklerde kullanılan çeşitli malzemeler var. Çukur, yüksek ve düz baskı yöntemlerini görebilirsiniz bu sergide. Yüksek baskıda ağaç baskı dediğimiz, öğrencilerimizin oyarak oluşturduğu tabakalar, çukur baskılarda genellikle metal gravürleri, çinkoyu oyarak oluşturduğumuz, derinliklerde kalan boyayı kullandığımız tasarımlar, tetra pak baskı yöntemini kullandığımız çeşitli çalışmalar var." diye konuştu.

        Eserlerde geri dönüşümü ve sürdürülebilir çalışmaları da önemsediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Düz baskı yöntemiyle yapılmış şablon baskılar görebilirsiniz. Burada çok sayıda renkli ve siyah-beyaz farklı yöntemlerle yapılmış eserler var. Bu sergi aslında bir seri diyebilirim. Daha önce geçmiş dönem öğrencileriyle yine Samsun'da ve Sinop'ta sergimizi açmıştık. Bu kez de bu serginin başka şehirlerde devamını taşıyacağız ama şu an bu toplulukla yapılan ilk seri bu. Bir sonraki için de Ordu'da bir plan yapmaya çalışıyoruz. Muhtemelen ikincisi Ordu'da olacak."

        İZ Baskı Sergisi, 8 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

