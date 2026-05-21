Samsun'da izinsiz dron uçuran kişiye 108 bin 370 lira idari para cezası kesildi

Samsun'da izinsiz dron uçuran kişiye 108 bin 370 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Canik Kaymakamı Şeref Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs'ta Doğu Park'ta saat 16.00'da SOLOTÜRK gösterisi gerçekleştirildiğini belirtti. Aydın, gösteri esnasında izinsiz dron uçuran bir kişiye Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144. maddesi gereğince 108 bin 370 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

