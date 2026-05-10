Samsun'da kaçak sigara operasyonunda 6 bin 400 makaron ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 6 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 6 bin 400 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
