Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 589 tabanca fişeği ve 180 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.