Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Samsun'da kaçak silah ticareti operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.


        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 589 tabanca fişeği ve 180 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        "Google" hesabından takip detayı ortaya çıktı
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu
        Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu
        Vezirköprü MYO'da "Yapay Zeka Sempozyumu"
        Vezirköprü MYO'da "Yapay Zeka Sempozyumu"
        Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Samsun'da 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı