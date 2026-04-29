        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 29 bin 940 doldurulmuş makaron (filtresiz sigara kağıdı), 430 gümrük kaçağı ısıtmalı sigara çubuğu, 170 paket gümrük kaçağı sigara, 19 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

