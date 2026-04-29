Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ve Bafra ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada 29 bin 940 doldurulmuş makaron (filtresiz sigara kağıdı), 430 gümrük kaçağı ısıtmalı sigara çubuğu, 170 paket gümrük kaçağı sigara, 19 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 19 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.



Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

