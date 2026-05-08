        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kadın kursiyerlerin ürettiği mum çiçek ve hediyelikler Anneler Günü için satışa çıkarıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde kadınların ürettiği mumdan çiçek ve hediyelik ürünler, Anneler Günü dolayısıyla satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Terme Kent Konseyi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan kursa katılan kadınlar, özel günlerde kullanılabilecek farklı tasarımlarda mum çiçekler ve çeşitli hediyelik ürünler hazırlıyor.

        Üretilen ürünler, Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda kurulan stantlarda satışa çıkarıldı.

        Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın, AA muhabirine, kursun ilk etapta kadınlara yeni beceriler kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Kadınların el emeği ürünlerle hem üretime katıldığını hem de aile bütçelerine destek sağladığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

        "Terme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte kursiyer kadınlarımızın üretmiş olduğu hediyelik eşyaları bugün burada satışa sunduk. Kursiyerlerimizin ekonomik anlamda kazanç sağlaması ve halkımızın da hediyeler satın alabilmesi için stantlarımızı açtık. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

        Özel günlerde genellikle canlı çiçeklerin tercih edildiğini ancak kısa sürede soldukları için daha kalıcı bir alternatif oluşturmak istediklerini ifade eden Aydın, bu kapsamda mumdan çiçek üretimine başladıklarını, ürünlerin de vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kul, kadınların üretime katılmasının önemli olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı ürünlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda değer taşıdığını düşünüyoruz. Belediye olarak kadınların üretim süreçlerinde yer aldığı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

