Samsun'da kamyonette 770 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilen kamyonet, İlkadım ilçesinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada 770 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü.

