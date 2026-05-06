Samsun'da kapanmanın eşiğindeki kadın kooperatifi Yakakent mantısıyla yurt dışına açıldı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / NECMİ SARIBAŞ - Samsun'un Yakakent ilçesinde devlet desteğiyle açılan ancak zarar ettiği için kapanma noktasına gelen kooperatif, kadınların el emeğiyle hazırladığı mantı üretimi sayesinde yeniden ayağa kalkarak ürünlerini yurt dışına göndermeye başladı.



İlçede 2021 yılında kurulan Yakakent Kadın Kooperatifi, bir süre sonra zarar edince kapanması gündeme geldi. Kadınların coğrafi işaret tescilli lezzetlerden "Yakakent mantısı" yapmasıyla kara geçen kooperatif kapanmaktan da kurtuldu.



Kadın kooperatifinde bugün hamurlar kadınların azmiyle yeniden umutla açılıyor.



Yakakent Kadın Kooperatifi Başkanı Nezahat Kıyma, AA muhabirine, daha önce ev hanımı olduğunu, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta Yakakent mantısının yapımını öğrendiğini söyledi.



Yaklaşık 50 kişilik kursta eğitim aldıklarını belirten Kıyma, devlet desteğiyle açılan ve 8 aylık bir süre sonra kapanma tehlikesi yaşayan kooperatifin başına geçtiğini anlattı.



Kooperatifin kapanmasına ve devlet desteğinin boşa gitmesine gönlünün razı gelmediğini ifade eden Kıyma, risk alarak kendisine yapılan teklifi kabul ederek göreve başladığını kaydetti.



Yaklaşık 5 yıldır kooperatif başkanlığı yaptığını aktaran Kıyma, mantı kursuna katılan kadınların bir bölümünü kooperatife üye yaptığını ve üretime başladıklarını dile getirdi.



İlk dönemde günde 5-10 kilogram mantı üreterek yola çıktıklarını belirten Kıyma, zamanla erişte, tarhana, tirit ve böreklik yufka, dut pekmezi gibi ürünleri de üretmeye başladıklarını söyledi.



Kıyma, Yakakent mantısını daha fazla tanıtmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Mantıyla ön plana çıkma kararı verdik. Kendimizi duyurdukça sosyal medyadan ve belediyemizin desteğiyle ürünümüz daha geniş kitlelere ulaştı. Yakakent mantısını daha çok duyurabilmek için çalıştay düzenlendi. Üniversite hocalarımız, şeflerimiz ve gurmelerimiz geldi. Mantımızı sunduk, çok beğendiler." dedi.



Samsun'da belediye tesisleri dışında birçok yere ürün gönderdiklerini anlatan Kıyma, kooperatif yönetiminde 13 kadının görev yaptığını, üretimde ise 5 kadının çalıştığını anlattı. Kıyma, "Kadınlarımızla birlikte çalışma saatlerinde işletmemize gelerek günlük en az 30 kilogram mantı üretiyoruz. Bu miktar talebe göre artabiliyor. Bunun yanında erişte, tarhana, tirit yufka, böreklik yufka, dut pekmezi gibi ürünlerimiz de var." diye konuştu.



Ürünleri Samsun'un yanı sıra farklı illere ve yurt dışına gönderdiklerini bildiren Kıyma, "Ankara, İstanbul, Bursa'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ürün gönderiyoruz. Yurt dışına da açıldık çok şükür. Güzel gidiyor, şu an halimizden memnunuz ve mutluyuz. Çok zor süreçlerden geçtik ama istediğimiz hedefe ulaştık. Daha büyük hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.



- "Kendime ve ekibime güvendim"



Kooperatifin kapanmaması için sorumluluk aldığını, ilçede devlet desteğiyle alınan makinelerin atıl kalmasına razı olmadığını belirten Kıyma, şöyle devam etti:



"Yakakent küçük bir ilçe. Makinelerin gitmesine gönlüm razı gelmedi. Kooperatifin 8 ay gibi kısa sürede kapatılmasını istemedim. Kendime ve ekibime güvendim. Beraber yürütebileceğimizi düşündük. İlk yıllar çok zor süreçlerden geçtik ama hedeflediğimiz başarıyı uygulayarak çok güzel yerlere geldik. Arkamızda bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum."



Bundan sonraki hedeflerinin üretimi artırmak ve daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu ifade eden Kıyma, "Büyük marketlere ve sanal marketlere ürün vermeyi hedefliyoruz. Bir işletme ya da restoran açıp ürünümüzü orada sunarak daha fazla kadını çalıştırmak istiyoruz. Yakakent mantısını bütün dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.



Kooperatifte çalışan Hatice Gürsoy da başlangıçta arkadaşına destek olmak için üretime katıldığını, zamanla işi severek yapmaya başladığını söyledi.



Gürsoy, "Burada ortamımız güzel. Yaptığımız işi seviyoruz. Yaptıkça daha çok ilerlemeye çalışıyoruz. Zor günlerden geldik ama yılmadık. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz ama en güzeli arkadaşlarla birlikte çalışmak." ifadelerini kullandı.



Samsun'un 15 coğrafi işaretli ürününden biri olan Yakakent mantısı, bükülme şekli ve cevizle servis edilmesiyle diğer mantılar arasında kendine ayrı bir yer ediniyor. Yakakent Belediyesinin müracaatıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 2017 yılında coğrafi işaret tescili alan Yakakent mantısı, kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.



