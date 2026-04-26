Samsun'da kayalık alana düşen vatandaş AFAD'ın ipli istasyon sistemiyle kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde kayalık alana düşen kişi ipli istasyon sistemiyle kurtarıldı.



Kayagüney Mahallesi Köseler mevkisinde bir kişi kayalık alana düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



AFAD ekipleri, bilinci açık ve ayağında kırık olan yaralıyı bulunduğu yerden ipli istasyon sistemiyle çıkardı.



Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

