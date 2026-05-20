Samsun'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın, derede ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, derede ölü bulundu.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.



Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Yener'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

