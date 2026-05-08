Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da kentsel dönüşümle 1922 konut yapılacak

        Samsun'da kentsel dönüşümle 1922 konut yapılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları kazandırmak için kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1922 konut yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Samsun'da kentsel dönüşümle 1922 konut yapılacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları kazandırmak için kentsel dönüşüm projesi kapsamında 1922 konut yapacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşüm projesinde önemli bir eşiğe geçtiklerini söyledi.

        Projenin yapım sürecine ilişkin müteahhit firmalar ile anlaşma sağladıklarını anlatan Doğan, "Vatandaşlara güvenli, modern ve yaşanabilir yaşam alanları kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında ilk etap çalışmaları, hak sahipleriyle yüzde yüz uzlaşma sağlanan Anadolu Mahallesi’nde başladı. Bölgede başlatılan yıkım çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde yapım sürecine geçilecek. İlk etapta 378 konut ve 41 iş yeri inşa edilecek." dedi.

        Doğan, kentsel dönüşüm projesinin Kadıköy Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Hastanebaşı Mahallesi ve Kökçüoğlu Mahallesi olmak üzere toplam 5 mahalleyi kapsadığını vurgulayarak, "Etaplar halinde gerçekleştirilecek inşaat çalışması 5 etap sonunda tamamlanacak. Proje kapsamında toplam 1922 konut ve 180 iş yeri bölgeye kazandırılacak. Şehir merkezinde uzun yıllardır çözüm bekleyen yapılaşma sorunlarının da çözüme kavuşmuş olacak. Kentsel dönüşümde örnek bir süreci hep birlikte yürütüyoruz. Amacımız sosyal donatı alanlarıyla, güvenli yapılarıyla ve modern yaşam alanlarıyla örnek bir şehirleşme ortaya koymak. Ortak aklı merkeze alan, kimseyi yerinden etmeden, gönüllülük esasıyla, uzlaşıyı önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Şehrimizin geleceği açısından çok önemli olan bu projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Vezirköprü'de kırsal kalkınma destekleri anlatıldı
        Vezirköprü'de üreticilere destekleme programları hakkında bilgi verildi
        Vezirköprü'de üreticilere destekleme programları hakkında bilgi verildi
        Hakkari'deki psikoloğa yönelik bıçaklı saldırıya kınama
        Hakkari'deki psikoloğa yönelik bıçaklı saldırıya kınama
        Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 51 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
        Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi