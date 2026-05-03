Samsun'da kumar oynayan 5 kişiye 58 bin lira ceza kesildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 58 bin lira ceza uygulandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 58 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bafra ilçesinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.P. (47), C.T. (53), E.D. (40), N.S. (49) ve R.K.'nın (60) kumar oynadığını tespit etti.
Kumar oynayan 5 kişiye ekipler tarafından 58 bin lira ceza uygulandı.
İş yeri sorumlusu A.B.Ç. (46) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.