        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Kurban Bayramı öncesi otogarda denetim yapıldı

        Samsun'da Kurban Bayramı öncesi otogarda ücret tarifesine uygun bilet satışı yapılıp yapılmadığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 19 yazıhaneyi ve 52 otobüs firmasını denetledi.

        Denetlemede, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmalar tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve otobüslerin seferleri kontrol edildi.

        Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Ekipler ayrıca, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki "haksız fiyat artışı" ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği konusunda firmaları bilgilendirdi.

        Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, işletmelerin fiyat tarifelerine uygun bilet satışı yapıp yapmadıklarını denetlediklerini söyledi.

        Denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Turpçu, firmaları kanun ve mevzuatlar konusunda da uyardıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

