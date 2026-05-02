        Samsun'da kuşların göç yolculuğu kayıt altına alınıyor

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, 2026 bahar göçüyle 1000 civarında kuş halkalanarak yaş, cinsiyet ve göç kondisyonları kayıt altına alındı.

        Giriş: 02.05.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Cernek Araştırma İstasyonu'nda görevli lisanslı uzman halkalamacı Deniz Oğuz, AA muhabirine, istasyonda yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        İstasyondaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Oğuz, "İlkbahar ve sonbaharda, yani kuş göçünün en yoğun olduğu zamanlarda kuş halkalama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2026 İlkbahar Dönemi'nde 1000 civarı kuş halkaladık." dedi.

        Kuşların güneyden kuzeye göç ettiğini dile getiren Oğuz, "Kuzeye göç yapılırken en yoğun durak noktalarından birisi de Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti oluyor. Alanda sabit duran ağlarla yakalıyoruz kuşları ve her saat başı kontrol yapıyoruz ve kuşları istasyona getiriyoruz. Her tür için farklı boyutlarda halkalar var ve bu halkaların üzerinde de hangi ülkede halkalandıysa o ülkenin bilgileri yer alıyor. Dolayısıyla her kuş için ayrı bir halka ve her kuş için ayrı bir numara olmuş oluyor. Ardından yaş tayini, cinsiyet tayini ve vücudunda biriktirdikleri yağ miktarı, kas miktarı ve çeşitli morfometrik ölçümler aldıktan sonra tekrar salıyoruz kuşları." diye konuştu.

        Samsun Kızılırmak Deltası'nın göç yolları üzerindeki önemine değinen Oğuz, "Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bu dönem en çok halkaladığımız türler; söğüt bülbülü, karabaşlı ötleğen, bülbüller gibi türleri halkalıyoruz. Az önce de benekli bülbül, söğüt bülbülü ve karabaşlı ötleğen şeklinde üç tür halkaladık. Baharda güneyden kuzeye bir göç söz konusu. Yani daha çok Avrupa’dan veya Hindistan, Asya taraflarından Avrupa’ya, Sibirya’ya, yani kuzeye, Asya, Avrupa’nın kuzeyine bir göç söz konusu. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti de güneye ve kuzeye yapılan kuş göçlerinde oldukça önemli bir alandır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

