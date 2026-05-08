Samsun'da lisesi öğrencileri "Gençlik Konseri" düzenledi

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bafra Fen Lisesi Korosu tarafından "Gençlik Konseri" düzenlendi.



Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra sahne alan halk oyunları ve folklor ekibi, yöresel oyunlarını sergiledi.



Açılış gösterilerinin ardından Bafra Fen Lisesi öğrencileri, müzikseverlere dünya müziklerinden Türk halk müziğine uzanan geniş bir repertuvar sundu.



İki bölümden oluşan konserin ilk kısmında "Bafra Fen Lisesi Marşı", "La Cucuraca" ve "Sakura" gibi eserler icra edilirken, ikinci bölümde "Denizde Karartı Var", "Gurbet" ve "Erkilet Güzeli" gibi eserlere yer verildi.



Koro ve solo performansların sergilendiği gecede öğrenciler, 19 Mayıs ruhunu müzikle yansıttı.



Programın sonunda konuşan Bafra Fen Lisesi Okul Müdürü Uğur Alev, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sanatla iç içe olmalarını önemsediklerini belirterek, "19 Mayıs ruhunu bu konserle yaşatan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

