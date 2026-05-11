Samsun'da Mangala Turnuvası "Bağımsız Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi

Canik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Canik Mangala Turnuvası, bu yıl "Bağımsız Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.



Canik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde dördüncüsü düzenlenen turnuvada aileler ve gençler birincilik için yarıştı.



Etkinlikte, 7'den 70'e vatandaşlar mangala oyunu etrafında bir araya geldi.



Açıklamada görüşyerine yer verilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, turnuvayla hem geleneksel değerlerin yaşatılmasını hem de aile içi iletişimin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.



Sandıkçı, Canik Mangala Turnuvamızla ailelerimizle buluştuk, gençlerimizin sevincine ortak olduk. Turnuvamızı bu yıl "Bağımsız Gelecek" temasıyla gerçekleştirdik. Bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir gelecek için ailelerimiz ve gençlerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.



Canik'te eğitim alanındaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Sandıkçı, ilçede öğrencilerin kullanımına sunulan 27 Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı ile eğitim seferberliğine devam ettiklerini kaydetti.



Öğrencilerin tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla buluşturulduğunu ifade eden Sandıkçı, bu sayede çocukların eğlenirken öğrenmelerinin yanı sıra mantık yürütme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlandığını dile getirdi.



Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuva, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

