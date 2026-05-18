Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Milli Mücadele'nin İnşası" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi

        Samsun'da "Milli Mücadele'nin İnşası" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi

        Samsun'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Milli Mücadele'nin İnşası" paneli ve fotoğraf sergisi düzenlendi

        Samsun'da, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle "Samsun ve Milli Mücadele'nin İnşası" paneli düzenlendi.

        OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen ve akademik personel ile öğrenciler katıldı.

        Panelin açılışında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, tarihin bir milletin geleceğini şekillendiren temel unsur olduğunu söyledi.

        Milli Mücadele ruhunun üniversitenin kurumsal kimliğinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aydın, "Tarih, milletlerin geleceğine yön veren en güçlü hafızadır. Milli Mücadele'mizin başlangıç tarihini kendisine ad olarak seçen üniversitemiz, bu müstesna gururun bilinciyle akademik sorumluluklarını yerine getirmektedir." diye konuştu.

        Samsun'un istiklal ateşinin yakıldığı topraklar olduğunu anımsatan Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u Samsun'a çıkışıyla başlatmasının şehre anlamlı bir tarihsel misyon yüklediğini aktardı.

        TTK Başkanı Prof. Dr. Özgen ise Samsun'un Türk milletinin makus talihini değiştiren tarihi bir nokta olduğunu dile getirdi.

        Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı anın sadece bir askeri görevlendirme değil, bir bağımsızlık iradesi olduğunu belirten Özgen, “Milli Mücadele'nin ilk meşalesi Samsun'da yakıldı. Samsun'da yakılan o meşale, Amasya'da milli egemenlik fikrine, Erzurum ve Sivas'ta milli iradenin tecellisine dönüşmüş, Cumhuriyet ile taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Özgen, 19 Mayıs ruhunun ideolojik kalıplardan uzak, tamamen belgelere dayalı ve analitik bir bakış açısıyla gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

        Konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu'nun yaptığı panelde, Prof. Dr. Hikmet Öksüz "Milli Mücadele'nin Lojistik Desteklenmesinde Doğu Karadeniz Limanları", Prof. Dr. Önder Duman "Atatürk’ün Samsun Günleri" ve Prof. Dr. Serpil Sürmeli ise "Atatürk’ün Havza Günleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

        Etkinlik kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan süreci tarihi belgelerle bugüne taşıyan "Belgelerle İlk Adımın İzleri: Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı" fotoğraf sergisi açıldı.

        Protokol üyeleri ve katılımcılar, Fuaye Alanı'ndaki sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Almanya'da
        Bakan Fidan Almanya'da
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Mersin'de restorana silahlı saldırı!
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Beraat etti
        Beraat etti
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da bağımlılıkla mücadele için "pickleball" şampiyonası düzenlendi
        Samsun'da bağımlılıkla mücadele için "pickleball" şampiyonası düzenlendi
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü gen...
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü gen...
        Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında "Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtla...
        Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında "Gençlik Merkezleri ve Öğrenci Yurtla...
        Türk Tarih Kurumu "100. Yıl Kitaplığı" OMÜ'de hizmete açıldı
        Türk Tarih Kurumu "100. Yıl Kitaplığı" OMÜ'de hizmete açıldı
        OMÜ'de "Samsun ve Millî Mücadele'nin İnşası" konuşuldu
        OMÜ'de "Samsun ve Millî Mücadele'nin İnşası" konuşuldu
        Yolu kesilip ölümüne dövüldü: Gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk adli kon...
        Yolu kesilip ölümüne dövüldü: Gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk adli kon...