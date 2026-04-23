Samsun'da motosiklet sürücülerinden "23 Nisan" turu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Motosiklet Kulübü (VEMOK) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.



İlçede bir araya gelen motor sürücüleri, bir otel önünde toplandı. Kulüp başkanı Serkan Ersoy’un üyeler ile yaptığı konuşma sonrasında kortej başladı.



Kulüp üyeleri, şehir merkezinde motosiklet korteji gerçekleştirdi. Kortejin sonunda Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde toplanan motosiklet sürücüleri, Belediye Başkanı Murat Gül tarafından karşılandı.





Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile kortej sona erdi.







