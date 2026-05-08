Samsun'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 750 öğrenciye trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bafra Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere trafik bilincini öğretti.



Öğrencilere trafik ışıkları, levhalar ve işaretlerin anlamları ile yaya kaldırımı ile yaya geçitlerinin doğru kullanımı konusunda bilgi verildi.



Teorik bilgilerin ardından trafik parkuruna çıkan öğrenciler, öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.



