Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da öğrencilerin yaptığı savunma sistemi maketleri ilgi gördü

        Samsun'da öğrencilerin yaptığı savunma sistemi maketleri ilgi gördü

        Samsun'un Terme ilçesinde İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Mühendislik ve Mimari" temalı yıl sonu sergisinde yer alan savunma sistemi maketleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Samsun'da öğrencilerin yaptığı savunma sistemi maketleri ilgi gördü

        Samsun'un Terme ilçesinde İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Mühendislik ve Mimari" temalı yıl sonu sergisinde yer alan savunma sistemi maketleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

        Terme İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu'nda düzenlenen sergide, teknoloji ve tasarım öğretmeni Önder Sarıkaya koordinasyonunda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı mimari ve mühendislik konulu maketler beğeniye sunuldu.

        Sergide öğrenciler tarafından hazırlanan tank, savaş gemisi, roket sistemi, TCG Anadolu (L-400), "YILDIRIMHAN" füzesi ve çeşitli savunma sanayisi araçlarına ait modeller ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Öğrencilerin hazırladığı Ayasofya maketi de sergide yer aldı.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, öğrencilerin teknoloji ve tasarım alanına yönelik çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür etkinliklerin öğrencilerin üretme, araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini ifade eden Köse, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu belirtti.

        Köse, öğrencilerin özellikle yerli savunma sanayisine yönelik hazırladığı maketlerin dikkati çektiğini dile getirerek, “Öğretmenimizin koordinatörlüğünde öğrencilerimizin ortaya koyduğu çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Üreten, düşünen ve tasarlayan bir neslin yetişmesi adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın teknolojiye, mühendisliğe ve tasarıma ilgi duyması bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimizin hayal güçlerini projelere dönüştürmesi çok kıymetli." dedi.

        Savunma sanayisine yönelik çalışmaların gençlerin teknoloji alanındaki farkındalığını artırdığını aktaran Köse, öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı projelerin ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandığını kaydetti.

        Programa, Terme Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, İTO Şehit Kibar Korhan Koç Ortaokulu Müdürü Bülent Yıldız, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de Engelliler Haftası etkinliği
        Vezirköprü'de Engelliler Haftası etkinliği
        Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten değerlendirme:
        Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten değerlendirme:
        Thorsten Fink: "Şimdiye kadar aldığımız en önemli galibiyet Galatasaray maç...
        Thorsten Fink: "Şimdiye kadar aldığımız en önemli galibiyet Galatasaray maç...
        Samsun'da "Liseler Arası İnovasyon Yarışması"
        Samsun'da "Liseler Arası İnovasyon Yarışması"
        Türkiye'de en fazla yağış Çarşamba'ya düştü
        Türkiye'de en fazla yağış Çarşamba'ya düştü
        Cemre Vakfı gönüllüleri selin meydana geldiği Havza'da temizlik çalışmaları...
        Cemre Vakfı gönüllüleri selin meydana geldiği Havza'da temizlik çalışmaları...