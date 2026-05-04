        Samsun'da "Okulum Sahnede" projesiyle öğrenciler resim sergisi açtı

        Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okulum Sahnede" programı kapsamında Kavak Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 47 eser sergilendi.

        Giriş: 04.05.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Atakum Sanat Merkezi'nde öğrencilerin yıl boyunca resim öğretmeni Figen Bahar rehberliğinde hazırladığı eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide akrilik boya, alçı rölyef, filografi, tuz rölyef ve benzeri tekniklerle hazırlanan çalışmalar yer aldı.

        "Eğitimin Gücü Sanatla Birleşiyor" mottosuyla uygulanan proje serginin açılışı, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar tarafından gerçekleştirildi. Açılışa, İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, Kavak Anadolu Lisesi Müdürü İsmet Uzun, müdür yardımcısı Sümeyya Kanbur, resim öğretmeni Figen Bahar ve öğrenciler katıldı.

        Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı resimlerin yanı sıra okullar tarafından tiyatro, müzikal, gösteri ve sergi etkinlikleri de sanatseverlerle buluşturuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

