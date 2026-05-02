Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

        Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

        Samsun'un Canik ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 23:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

        Samsun'un Canik ilçesinde eğitim gören ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.

        Canik Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ela Aynur Güngör ve Çınar Ege Pınar'ın, Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin danışmanlığında hazırladığı "Bir Yastıkta Kırk Yıl: Kuşaktan Kuşağa Evlilik Hikayeleri" başlıklı proje, Ankara'da düzenlenen final sergisinde Değerler Eğitimi alanında birincilik ödülü aldı.

        Kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımını konu alan proje, değerler eğitimi kapsamında örnek çalışmalar arasında gösterildi.

        Okul yönetimi, öğrenciler ile danışman öğretmeni başarılarından dolayı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Samsunspor-Galatasaray maçının ardından
        Çarşamba Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu
        Çarşamba Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu
        Veysel Bilen: "Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaş...
        Veysel Bilen: "Şampiyonluk turu için gelen bir takımı yenmenin gururunu yaş...
        Samsunspor – Galatasaray: 4–1
        Samsunspor – Galatasaray: 4–1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)