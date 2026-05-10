        Samsun Haberleri Samsun'da otizmli bireylerin annelerine anlamlı kutlama

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla otizmli bireyler ve anneleri için "En Güçlü Kahramanlar: Annelerimiz" sloganıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli gençler, anneleri ve kurum personeli bir araya geldi.

        Programda, otizmli bireyler gönüllü gençlerin desteğiyle hazırladıkları taş boyama hediyeleri annelerine hediye etti.

        Müzik öğretmeni Samet Türe'nin bağlaması eşliğinde türkülerin söylendiği programda, otizmli gençler ve anneleri bir süre eğlendi.

        Gençlerin anneleri için okuduğu şiirler programda duygusal anlar yaşattı.

        Bafra Otizmliler Derneği Başkanı Nihal Arslan, kendileri için en büyük hediyenin anlaşılmak olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren etkinliğin ardından Gençlik Merkezi yetkilileri, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik destek programlarının süreceğini bildirdi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, otizmli çocukların annelerinin sabır ve şefkatin en güçlü temsilcisi olduğunu vurguladı.

        Selim Erdoğan, "Annelerimizin yıl boyunca verdiği sessiz mücadeleyi bugün bir nebze de olsa görünür kılmak istedik. Onların her zorlukta sergilediği bu fedakarlık, toplumumuzun dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıtmaktadır. Gençlik Merkezi olarak, özel yürekli annelerimizin her zaman yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

