        Samsun Haberleri Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya (50), Kavak yönüne giden M.M.G'nin kullandığı 55 AIK 340 plakalı otomobil çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

