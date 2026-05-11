Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde yolcu minibüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Kabadayı'ya (50), Kavak yönüne giden M.M.G'nin kullandığı 55 AIK 340 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kabadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.

