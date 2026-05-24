Samsun'da refüje çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çıkan hafif ticari araçta 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İstanbul'dan Samsun istikametine giden S.P. yönetimindeki 22 RT 660 plakalı hafif ticari araç, refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, Alaçam ile Bafra devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.