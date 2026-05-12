Samsun'da sağanak etkili oldu
Samsun'un Havza ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
İlçe merkezinde akan Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.
Bazı bölgelerde taşkınlar oluşan derede, belediye ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.
Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
Yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji, Samsun'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu.
