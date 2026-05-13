        Samsun'da "Sazın Telinden, Gönül Dilinden Aşıklar Şöleni" düzenlendi

        İlkadım Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiir Araştırmaları Topluluğu iş birliğinde, "Sazın Telinden, Gönül Dilinden Aşıklar Şöleni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:13 Güncelleme:
        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kültürel zenginliklerinden biri olan ve sanatçıların bağlama ile karşılıklı atışmalar yaptığı aşıklık geleneği Samsun'da, "Sazın Telinden, Gönül Dilinden Aşıklar Şöleni" organizasyonu ile hayat buldu.


        İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile OMÜ Türk Edebiyatı ve Şiir Araştırmaları Topluluğu iş birliğinde OMÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinden gelen aşıklar, hünerlerini sergiledi.


        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kültür ve sanat organizasyonlarına önem verdiklerini belirtti.


        UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kayıtlı olan aşıklık geleneğinin Anadolu'nun önemli kültürel zenginlikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Kurnaz, şunları kaydetti:


        "Kültürel mirasımızı diri tutmak için güzel bir organizasyona imza attık. Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen aşıklarımızın sanatlarını hep birlikte keyifle izledik. Anadolu, geçmişten bugüne kadar birçok aşığın ilham kaynağı olmuş, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve benzeri birçok aşık çıkmıştır. Günümüz aşıkları ise bu güzel geleneği kendi üsluplarınca devam ettirmektedir. Bizler de aşıklık geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması, gençlerimizin bu geleneği bilmeleri ve unutmamaları için bu ve benzeri organizasyonlara desteğimizi sürdüreceğiz."


        Programa Kurnaz'ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, OMÜ Akademik Danışmanı Prof. Dr. Bekir Şişman, Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çağatay Tufan, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Köksal, Gümüşhaneliler Derneği Başkan Vekili Orhan Tozlu ile davetliler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

