        Samsun'da şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz fotoğraf hizmeti

        Samsun'da şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz fotoğraf hizmeti

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fotoğrafçılık yapan 28 yaşındaki Ercan Koç, şehit ve gazi yakınlarından ücret almıyor.

        Giriş: 01.05.2026 - 11:57 Güncelleme:
        İlçede 15 yıldır fotoğrafçılık yapan Koç, yaklaşık 2 yıldır şehit ve gazi yakınlarından fotoğraf çekimi için ücret almama uygulamasını gerçekleştiriyor.


        Koç, AA muhabirine, şehit ve gazi ailelerine yönelik desteğin ticari bir karşılığı bulunmadığını, kendisine bir borç olduğunu söyledi.


        Uygulamayı tamamen gönüllülük esasına dayalı yürüttüğünü belirten Koç, "Gönül isterdi ki şehidimiz, gazimiz olmasın ama bu durum bir gerçek. Şehit ve gazi ailelerinden vesikalık ve biyometrik fotoğraf ücreti almıyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Bu topraklar size minnettardır." ifadelerini kullandı.

        Koç, daha önce uygulama ile ilgili duyuru yapmadığını artık paylaşmak istediğini dile getiren Koç, "Genelde takdir ediyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Elimizden geleni yapmak isteriz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Konaklama vergisi düşürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        "Sevgilim değil, arkadaşım"

