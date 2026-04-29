Samsun'da seyir halindeki ahşap yüklü tır yandı

Samsun'un Kavak ilçesinde seyir halindeki ahşap yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü. Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde N.İ.S. yönetimindeki Azerbaycan plakalı ahşap yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

