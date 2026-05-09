Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 157 tabanca fişeği, 5 şarjör, 50 kurusıkı fişek, bir miktar esrar maddesi, 0,54 gram taş kokain ile 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

