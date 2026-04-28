Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da STK temsilcilerinden öğretmen ve öğrencilere moral ziyareti

        Samsun'da STK temsilcilerinden öğretmen ve öğrencilere moral ziyareti

        Samsunun Havza ilçesinde, yaşanan okul saldırılarının ardından 25 Mayıs Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve öğrencilere moral ve destek ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da STK temsilcilerinden öğretmen ve öğrencilere moral ziyareti

        Samsunun Havza ilçesinde, yaşanan okul saldırılarının ardından 25 Mayıs Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve öğrencilere moral ve destek ziyareti gerçekleştirildi.

        Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Ertuğrul Bekpolat, Havza Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban'dan oluşan Sivil Toplum Kuruluşları heyeti Havza İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ile birlikte son zamanlarda yaşanan okul saldırılarının ardından 25 Mayıs Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve öğrencilere moral ve destek ziyareti gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında heyet ilk olarak okulun öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya geldi.

        Burada konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar ziyaretin son dönemde yaşanan üzücü olayların ardından öğretmen ve öğrencilere destek olmak adına gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına bu okulu seçtik. Bu okul birçoğumuzun mezun olduğu köklü bir okulumuz. Bu ziyaretin amacı sizlerin ve öğrencilerimizin yanınızda olduğumuz, birlik ve beraberliğimiz göstermek. Bu süreçte ve sonrası öğrencilerimiz için yapabileceklerimizi tespit etmek diğer amacımız." dedi.

        Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ise öğretmenlerin ve öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Her daim öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız." dedi.

        Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti ve ziyaretin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Büyük bir acı ve üzüntü hissettiğimiz bir dönemden geçmekteyiz. Bu ziyareti bir okul ziyareti olarak değerlendirmiyorum. Çok anlamlı bir ziyaret bizler için. Bu bağlamda tüm STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        STK temsilcileri ve Emniyet Müdürü Bıyık daha sonra 10 Nisan Polis Haftası için özel bir konser düzenleyen okul korosundaki öğrenciler ile bir araya geldi.

        Milli Eğitim Müdürü Ertuğ; “Sahnede olan bir çok hiçbir zaman kötü bir birey olmaz. Sizlere teşekkür ediyorum.”dedi.

        Emniyet Müdürü Bıyık ise Polis Haftasına özel düzenlenen konser için öğrencilere teşekkür etti.

        Havza TSO Başkanı Erkan Acar da yaptığı konuşmada ziyaretin teşekkür ziyaretinden ziyade yaşanan olaylardan dolayı hissedilen üzüntüyü paylaşmak adına bir ziyaret olduğunu belirterek, "Üzgünüz; ama biz sizleri ve öğretmenlerinizi çok seviyoruz. Sizlerden ricam her şeyi öğretmenleriniz, aileniz ve birbiriniz ile paylaşın. Sizler bizlerin geleceğimizsiniz. Bu bağlamda bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizleri seviyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından STK temsilcileri, Milli Eğitim Müdürü Ertuğ ve Emniyet Müdürü Bıyık öğrencilere çiçek dağıttı.

        STK temsilcileri son olarak Okul Müdürü Mahmut Bekdaş'ı makamında ziyaret ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
