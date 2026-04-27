Samsun'da su papatyaları baharın güzelliklerini yansıtıyor

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde su papatyaları açtı.



Kızılırmak Deltası'nın Alaçam sınırlarındaki ormanlık mera alanı, baharın gelişiyle birlikte eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapıyor.



Su basar ormanda kısa süreliğine görülen su papatyaları, yaklaşık bir ay içinde oluşup yine bir ay içinde kaybolarak yerini yeşilliğe bırakıyor. Suyun beyaz ve yeşille kaplı yüzeyi, kuş sesleriyle birleştiğinde ziyaretçilere adeta masalsı bir atmosfer sunuyor.



Doyran Mahallesi Köy Azası Sertaç Anık, bölgenin özellikle bahardaki güzelliğinin görülmeye değer olduğunu belirterek, "Şu anda maviyle yeşilin buluştuğu alanın tam ortasındayım. Arkamda su papatyaları bir ay içinde oluşur, bir ay içinde kaybolur. Sonrasında alan tamamen yeşile bürünür. Hayvanlarımız için otlar büyür, meralara çıkarlar. Kuş çeşitlerimiz çoktur. Kazlarımız, ördeklerimiz buraya gelir, kanallarımızda yemlenir." dedi.



Bölgede yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Gül de yazın bölgede koyunlarını otlattıklarını, Alaçam peynirinin meşhur olduğunu, ilçenin doğasının özellikle baharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü anlattı.

