Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Terme ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak üzere Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Takip edilen aracı durduran ekipler, tarihi eser niteliğindeki 102 sikke ile 34 obje ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.