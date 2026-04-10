Samsun'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, K.G. idaresindeki 34 BA 1555 plakalı otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Sakarlı Mahallesi mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan A.D'ye ait 18 ABE 377 plakalı tırın dorsesine çarptı. Savrulan otomobil, seyir halindeki Y.A. yönetimindeki 55 AEY 444 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü K.G, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.