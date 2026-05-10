        Samsun'da Trambolin Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Trambolin Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 8 ilden 75 sporcu katıldı.

        Şampiyonanın ilk gününde eleme yarışmaları yapılırken, organizasyon final müsabakalarıyla sona erdi.

        Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Şampiyonaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Cumhur Özçelik, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Canik İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ile davetliler katıldı.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti. Dereci, başarılı sporculara tebrik etti.

        Şampiyonada kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

        Yıldız kadınlar 13-14 yaş: Emine Güneş Can

        Yıldız erkekler 13-14 yaş: Kerem İbrahim Çetin

        Genç kadınlar 15-16 yaş: Işıl Işıklı

        Genç erkekler 15-16 yaş: Ahmet Bulut Köksal

        Büyük kadınlar 17+ yaş: Tuba Bade Şahin

        Küçükler 13-14 kadın senkronize: Ayşe Selen Metin - Fatma Rana Gökçe

        Küçükler 13-14 erkek senkronize: Kerem İbrahim Çetin-Nurettin Ege Öztürk

        Yıldızlar 15-16 kadın senkronize: Elanur Pekşen-Göksu Tuana Kır

        Yıldızlar 15-16 erkek senkronize: Abdullah Mehmet Tükel-Burak Demirci

        Büyükler 17+ kadın senkronize: Ada Kanat-Tuba Bade Şahin

        Büyükler 17+ erkek senkronize: Akil İşman-Alp Toprak Erdal

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

