Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş töreni yaptı

        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş töreni yaptı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar geçiş töreni yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş töreni yaptı

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar geçiş töreni yaptı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.

        Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş Sahil Güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı.

        Törende deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar da geçiş yaptı.

        Sahile akın eden binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile geçiş törenini takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu

        Benzer Haberler

        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor
        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'da 19 Mayıs'ın 107'nci yılı kutlanıyor
        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalı...
        Samsun'da 19 Mayıs 1981'de Atatürk anısına yapılan saat ilk günkü gibi çalı...
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        Samsun'da 19 Mayıs coşkusu
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Alaçam ilçesinde kutlandı
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Samsun'da konuştu: