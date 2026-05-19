Samsun'da Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemiler geçiş töreni yaptı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 107. yılında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlar geçiş töreni yaptı.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun Limanı içerisinde düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle uçuş gösterisi sundu.



Daha sonra Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla süslenmiş Sahil Güvenlik gemilerinin personeli gemi güvertesinden halkı selamladı.



Törende deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ile yatlar da geçiş yaptı.



Sahile akın eden binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile geçiş törenini takip etti.



