        Samsun Haberleri Samsun'da UNDP desteğiyle kadın çiftçilere ilaçsız tarım eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP GEF SGP) desteğiyle yürütülen "Doğada Denge, Üründe Kalite" projesi kapsamında kadın çiftçilere uygulamalı tarım eğitimleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Samsun'un Bafra ilçesinde, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (UNDP GEF SGP) desteğiyle yürütülen "Doğada Denge, Üründe Kalite" projesi kapsamında kadın çiftçilere uygulamalı tarım eğitimleri verildi.

        Kimse Geride Kalmasın Sürdürülebilirlik Derneği tarafından Bafra kırsalındaki Evrenuşağı ve Sürmeli mahallelerinde yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, kadın çiftçilere ilaçsız tarım yöntemleri anlatıldı.

        Dernek Başkanı ve proje yürütücüsü Figen Ar, AA muhabirine, projenin amacının biyoçeşitliliği korumak, pestisit kullanımını azaltmak ve doğa dostu üretim yöntemlerini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

        Proje kapsamında özellikle kadın çiftçiler, çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Ar, "Pestisit kullanımının yerine faydalı böceklerin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem üretimde kaliteyi artırmayı hem de doğayı korumayı hedefliyoruz" dedi.

        Ar, proje ortaklarının ise Bafra Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Bafra Sürmeli Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SÜRDER) ve Başkent Üniversitesi olduğunu sözlerine ekledi.

        Proje danışmanlarından İsmail Karaca ise sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, üreticilerin bahçe ve seralarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildiğini anlattı.

        Karaca, "Seralarda zararlı ve faydalı böcekleri izlemek amacıyla farklı renklerde yapışkan tuzaklar kullandık. Meyve bahçelerinde ise feromon tuzakları kurarak hem eğitim verdik hem de uygulama yaptık. Ayrıca tozlaşmayı artırmak amacıyla arılarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

        SÜRDER Başkanı Aşire Yılmaz da eğitimlerin çiftçiler açısından faydalı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.










        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

