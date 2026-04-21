        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da üniversite öğrencileri hastanede tedavi gören çocukların dünyasını renklendirdi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların güzel bir gün geçirmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Üniversite öğrencileri, hastanenin çocuk servisinde tedavi gören 30 çocuk için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Hastanenin çocuk servisinin duvarlarına çizgi film kahramanlarının resimlerini çizen üniversite öğrencileri, daha sonra palyaço kıyafeti giyerek çocukları eğlendirdi.

        Çocukların yüzlerine de resimler yapan öğrenciler, onlara hediye dağıttı.

        Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Emre Özgen, serviste yatılı tedavi gören çocukların renkli ortamda tedavi görmesini sağladıkları için üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

        Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi de hastanede çocukların mutlu şekilde tedavi görmesini istediklerini vurgulayarak, "Özellikle yatan hasta çocukların moral ve motivasyona çok ihtiyacı var. Evlerinden, arkadaşlarından veya okullarından uzakta burada şifa bulmayı bekliyorlar. Ancak sonuçta hastane ortamı. Biz de bu çocukların, ailelerin hayatını biraz da olsa değiştirip, onlara moral olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik." dedi.


        Ekşi, çocuklardan ve ailelerden olumlu dönüşler gözlemlediklerini belirterek, "Ayrıca, hastane personeli de olumlu düşüncelerini iletti. Çocuklara ve ailelere moral ve ışık olabiliyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
